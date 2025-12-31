بيتكوفيتش يرفع درجة الحذر قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

شدّد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، على صعوبة المهمة المقبلة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي اعتبره من الفرق الخطيرة والمنظمة.

وقال المدرب السويسري إنّه تابع مواجهة الكونغو أمام بوتسوانا، وخرج بانطباع واضح عن منتخب يتمتع ببنية جماعية قوية وانضباط تكتيكي عالٍ، ما يفرض على الجزائر التحلي بأقصى درجات الحذر.

وصرح بيتكوفيتش، خلال الندوة الصحفية بعد مواجهة غينيا الاستوائية: “شاهدت منتخبًا خطيرًا ومنظمًا بشكل جيّد خلال مباراته الأخيرة أمام بوتسوانا”.

وتابع: “علينا تحليل نقاط القوة والضعف لدى المنافس، والعمل على استغلالها بأفضل طريقة ممكنة. لدينا ما بين خمسة إلى ستة أيام للتحضير، وأنا واثق أنّ التشكيلة ستصل إلى المباراة في أفضل جاهزية”.

وختم المدرب بيتكوفيتش بالقول: “مثل هذه المباريات تحسم بالتفاصيل، والتركيز سيكون العامل الأهم”.