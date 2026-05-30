بيتكوفيتش يرفع نسق التحضيرات ويستهدف جاهزية كافة العناصر تحسبا لمواجهة هولندا

يواصل المنتخب الوطني الجزائري، تحضيراته في أفضل الظروف بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، حيث خاض اللاعبون، اليوم السبت، يومًا تدريبيًا مكثفًا تخللته حصتان تدريبيتان ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بكأس العالم.

وركز الطاقم الفني خلال الحصة الصباحية على الجانب البدني. وأظهر لاعبو “الخضر” التزامًا كبيرًا وجدية واضحة في تنفيذ البرنامج المسطر.

أما خلال الفترة المسائية، فقد خصص الناخب الوطني، بيتكوفيتش، حصة ثانية خُصصت للجوانب الفنية والتكتيكية، حيث عمل الناخب الوطني على تطبيق مختلف الوضعيات الخاصة بالمباريات، إلى جانب ترسيخ المبادئ الجماعية التي يعتمدها الطاقم الفني.

وسادت أجواء إيجابية داخل المجموعة، وسط تركيز وانضباط كبيرين من اللاعبين، ما يعكس رغبة الجميع في الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للاستحقاقات المقبلة وكأس العالم التي تقترب موعدها.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب هولندا، هذا الأربعاء، بعدها سيواجه بوليفيا يوم 10 جوان، ضمن البرنامج الإعدادي الخاص بكأس العالم 2026.