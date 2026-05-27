بيتكوفيتش يرفع وتيرة التحضيرات في تربص المونديال

مرّ الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، إلى السرعة القصوى في تربص “الخضر” الخاص بنهائيات كأس العالم 2026، والجاري حاليا بمركز سيدي موسى.

وخلال اليوم الثاني من التربص، أمس الثلاثاء، قرر الناخب الوطني رفع وتيرة التحضيرات وذلك، مع اقتراب السفرية إلى “روتردام” الهولندية. تحسبا لمواجهة هولندا يوم الأربعاء القادم، في أول محطة ودية.

وتضمن برنامج أمس، حصتين تدريبيتين، حيث خضع رفقاء الحارس لوكا زيدان، في الفترة الصباحية لحصة بدنية بهدف استعادة الجاهزية.

أما الفترة المسائية، فعاد “الخضر” إلى إحدى أرضيات مركز سيدي موسى. لإجراء حصة ثانية كانت موجهة أساسا للعمل على الجانبين التقني والتكتيكي.

وكشفت “الفاف” أن بيتكوفيتش، رفقة طاقمه ركز على في الحصة المسائية على التنظيم الجماعي للعب، وضبط الانسجام بين اللاعبين. إلى جانب تجريب وضعيات تكتيكية مختلفة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على جاهزية المجموعة قبيل الموعد العالمي.

مشيرة إلى أن الحصة جرت في أجواء جادة، تسودها روح العزيمة. حيث أظهر اللاعبون التزاما كبيرا في التعامل مع مختلف التمارين.

وشهدت تدريبات أمس المسائية، تواجد رئيس “الفاف” وليد صادي، الذي تابع الحصة إلى نهايتها، مؤكدا دعمه واهتمامه بتحضيرات المنتخب تحسبا لكأس العالم 2026.

يشار إلى أن بيتكوفيتش، قرر منح راحة اليوم الأربعاء، للاعبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف التحضيرات، تحسبا للسفرية المقررة الاثنين إلى هولندا. لخوض أولى الوديات، ومن ثم السفر إلى أمريكا، لملاقاة بوليفيا. يوم الـ 10 جوان الداخل في ثاني وآخر محطية تحضيرية قبل خوض المونديال.