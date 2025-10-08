بيتكوفيتش يرفع وتيرة العمل عشية التنقل إلى وهران

مرّ الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، إلى الأمور الجدية في تربص “الخضر” الجاري بمركز سيدي موسى، منذ الأحد الماضي، في إطار التحضيرات لمواجهتي الصومال وأوغندا.

ويرتقب أن تغادر تشكيلة المنتخب الوطني. اليوم الأربعاء. مركز سيدي موسى. باتجاه مدينة وهران. التي ستستضيف مباراتها غدا الخميس، أمام الصومال، بملعب “ميلود هدفي”.

وخلال حصة أمس الثلاثاء، قرّر بيتكوفيتش، الرفع من نسق التحضيرات. حيث أجرى رفقاء القائد رياض محرز. حصة تدريبية بعد الظهيرة خُصصت للجانبين التقني والتكتيكي. بحضور كافة العناصر المعنية بالتربص.

يُشار إلى أن “الخضر” يحتاجون للفوز على الصومال، في لقاء يوم غدٍ الخميس. المقرر انطلاقه في حدود الساعة 17:00. من أجل التأهل رسميا إلى نهائيات مونديالب 2026 عن المجموعة الـ 7.