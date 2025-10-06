بيتكوفيتش يستدعي بلعيد لتعويض توغاي المصاب 

وجّه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الدعوة لمدافع شبيبة القبائل، زين الدين بلعيد، للالتحاق بتربص المنتخب الأول.

وذلك لتعويض محمد أمين توغاي الذي أعفي بسبب تعرضه لإصابة مع ناديه الترجي الرياضي التونسي.

ووصل بلعيد، إلى المركز التقني الوطني بسيدي موسى، ظهر اليوم، ليلتحق بزملائه استعداداً للمباراتين المقبلتين أمام الصومال وأوغندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي استدعاء بلعيد، في إطار سعي الطاقم الفني للحفاظ على التوازن الدفاعي للمنتخب، بالنظر إلى الأداء الجيد الذي يقدمه اللاعب مع الشبيبة في البطولة الوطنية.