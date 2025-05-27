بيتكوفيتش يستدعي شايبي لتربص جوان

تلقى الدولي الجزائري، فارس شايبي، استدعاء من الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، للمشاركة في تربص جوان الداخل.

وكشف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في تغريدة له عبر حسابه على منصة “إكس” عن تلقي لاعبه شايبي. استدعاء من “الخضر”، خلال فترة أسبوع “الفيفا”.

ويرتقب أن يلاقي المنتخب الوطني، نظيره الرواندي، وديا بقسنطينة يوم الـ 5 جوان، قبل خوض ثاني امتحان يوم الـ 10 من الشهر ذاته، أمام السويد، بمدينة “ستوكهولم”.

للإشارة فإن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، سيُعلن بعد غدٍ الخميس. عن القائمة النهائية المعنية بتربص جوان الداخل. وذلك، في ندوة صحفية سيعقدها بقاعة المحاضرات التابعة لملعب “نيسلون مانديلا” ببراقي.