بيتكوفيتش يستفسر عن جاهزية قندوسي !

استفسر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن جاهزية لاعب نادي لوغانو السويسري، أحمد قندوسي، تحسبا لاستدعاءه مستقبلا إلى المنتخب، الذي سيكون بعد شهر ونصف على موعد مع دخول غمار كأس أمم إفريقيا.

والتحق مؤخرا قندوسي، بالتدريبات الجماعية لنادي السويسري. لأول مرة منذ إصابته شهر أفريل 2025، حينما كان لاعبا في نادي سيراميكا كليوباترا المصري.

وفي تصريحات نقلتها الصحافة السويسرية. أكد مدرب لوغانو. ماتيا كروتشي تورتي. أن مدرب “الخضر” استفسره مؤخرا حول وضعية قندوسي.

وقال مدرب الفريق السويسري، في هذا الصدد: “التقيت بيتكوفيتش وسألني عن حالة قندوسي”.

كما أضاف، ذات المتحدث: “هذا يُظهر مدى أهميته لمنتخب الجزائر ومدى الفارق الذي يُمكن أن يُحدثه في النادي عندما يكون في كامل لياقته”.

جدير بالذكر، أن قندوسي، لم يشارك إلى حد كتابة هذه الأسطر في أي مباراة مع لوغانو، الذي سيكون مساء اليوم الأحد، على موعد مع استقبال سانت غالن، برسم الجولة الـ 12، في لقاء قد يشهد أول ظهور للدولي الجزائري، مع النادي.