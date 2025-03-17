بيتكوفيتش يستنجد بلاعب من “الليغ2” الفرنسية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”. اليوم الاثنين، رسميا عن استدعاء مدافع نادي غانغون الفرنسي، صهيب ناير، لتربص “الخضر” الذي سينطلق مساءً.

وكشفت “الفاف” في بيان لها. بأن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. وجه الدعوة للمدافع صهيب ناير، للالتحاق بالمنتخب الوطني تحسبا لمواجهتي بوتسوانا وموزمبيق، ضمن تصفيات مونديال 2026.

ويرتقب أن يلاقي “الخضر” بوتسوانا، يوم الجمعة الـ 21 مارس الجاري، بفرانسيستاون. في الجولة الـ 5، قبل استقبال موزمبيق. يوم الثلاثاء 25 من ذات الشهر، بتيزي وزو، في الجولة الـ 6.

كما أوضحت “الفاف” بأن ناير، البالغ من العمر 22 ربيعا. والذي أستدعي لأول مرة للمنتخب الوطني، سيصل ظهيرة اليوم الاثنين، إلى مركز سيدي موسى، تحسبا للسفرية المرتقبة سهرة ذات اليوم إلى بوتسوانا.

للإشارة، فإن صهيب ناير، يعتبر من أبرز المدافعين الناشطين في “الليغ2” الفرنسية. وهو الذي يُقدم مستويات راقية مع غانغون، جعلت بيتكوفيتش، يستدعيه لتربص مارس الجاري.