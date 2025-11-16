بيتكوفيتش يسرّح بوداوي وعمورة من تربص السعودية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن الطاقم الفني للمنتخب الوطني، بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، قرر إعفاء الثنائي هشام بوداوي ومحمد أمين عمورة من التربص التحضيري الجاري بالسعودية.

وذلك بعد خضوعهما لفحوص طبية أكدت عدم جاهزيتهما للمشاركة في المباراة اودية أمام المنتخب السعودي.

وأوضح بيانٌ لـ”الفاف”ّ أن بوداوي التحق بالتربص وهو يعاني من آلام عضلية، إذ خضع لبرنامج عمل خاص خلال الأيام الأخيرة. إلا أن التقييم الطبي الأخير أثبت عدم تمكنه من المشاركة في المباراة الودية المقررة هذا الثلاثاء أمام السعودية، ما استدعى تسريحه حفاظًا على سلامته.

كما كشفت الفحوص الطبية أيضًا إصابة المهاجم محمد أمين عمورة، على مستوى العضلة المقربة. ما يستوجب خضوعه لراحة إجبارية وبرنامج علاجي يمنحه الوقت الكافي لاستعادة لياقته قبل العودة إلى أجواء المنافسة.

وأكدت الاتحادية أن القرار يأتي في إطار الحرص على حماية اللاعبين وتفادي تفاقم الإصابات. مع الإشادة بالالتزام الكبير الذي أبداه اللاعبان رغم الظروف الصحية التي يمران بها.