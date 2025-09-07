بيتكوفيتش يشحن لاعبي “الخضر” ويطالب بنقاط غينيا

وجّه الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، خطابا حماسيا على رفقاء القائد رياض محرز، قبل مباراة الجولة الـ 8 من تصفيات مونديال 2026، المرتقبة غدا الاثنين، بالأراضي المغربية، أمام منتخب غينيا.

ونشرت “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” كواليس الفوز المحقق الخميس الماضي. بملعب “حسين آيت احمد” بتيزي وزو، بثلاثية لهدف أمام بوتسوانا، الخميس الماضي، ضمن الجولة الـ 7 من ذات المنافسة.

وظهر بيتكوفيتش، في آخر الفيديو، وهو يهنئ لاعبيه من غرفة تغيير الملابس. على الأداء الذي قدموه أمام منتخب بوتسوانا، مطالبا إياهم في المقابل، بنقاط غينيا.

وقال الناخب الوطني: “هذا هو المنتخب، وهذه هي المجموعة، وهكذا ننتصر.. من المهم أن نستمر وأن نبقى في أجواء المنافسة”.

وواصل مدرب “الخضر”: “لقد تجاوزنا هذا المنافس، والآن علينا الاسترجاع والتركيز على المباراة القادمة”