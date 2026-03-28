بيتكوفيتش يشيد بمستويات الوافدين الجدد

نوّه الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بالمستويات الجيدة التي أظهرها الوافدون الجدد على التشكيلة الوطنية، بمناسبة الفوز الودي الكبير، أمس الجمعة، بنتيجة 7-0 أمام غواتيمالا.

وشهدت المواجهة الودية المندرجة ضمن تربص “الخضر” في ايطاليا، مشاركة عدة أسماء جديدة، ونجحت بعضها في ترك بصمتها على غرار، عبادة و فارس غجيميس، وبن بوعلي. حيث سجل كل منهما هدفا، ناهيك عن الأداء المميز لياسين تيطراوي، في وسط الميدان.

وعن أداء الجدد، قال بيتكوفيتش: “كان من المهم منح فرصة للجدد. من أجل الانسجام شيئا فشيئا تحسبا للمستقبل.. لقد أظهروا إمكانيات كبيرة وأكدوا قدرتهم على ذلك. خاصة عندما تكون النتيجة إيجابية.”

واعتبر الناخب الوطني، في الندوة الصحفية التي نشطها بعد اللقاء، مواجهة غواتيمالا، فرصة من أجل الوقوف على مستوى المنتخب ولاسيما العناصر الجديدة.

مشيرا إلى أن المنافس، منتخب محترم، وحاول في أول 20 دقيقة الضغط على “الخضر”.

قبل أن يستدرك: “الشيء السلبي هو تضييع فرص كثيرة، ولكن على العموم راض عن الأداء الذي قدمه الفريق.. الجميع قام بما هو مطلوب منه فوق أرضية الميدان”.