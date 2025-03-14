بيتكوفيتش يصدم اللاعب المحلي !

صدم الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لاعبي البطولة الوطنية الناشطين في القسم الأول، بعد إعلانه، مساء الجمعة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص الذي تتخلله مباراتان أمام بوتسوانا وموزمبيق، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات مونديال 2026.

وضمت قائمة بيتكوفيتش اسم لاعب واحد فقط من البطولة الوطنية، وهو محمد أمين مداني، مدافع شبيبة القبائل. بينما خلت من أي لاعب آخر. وهو ما يثير تساؤلات حول مستوى اللاعب المحلي وقدرته على المنافسة على مكان ضمن تشكيلة المنتخب الوطني.

توقعات لم تتحقق

وكان العديد من التقنيين المحليين رشّحوا عدداً من لاعبي البطولة للالتحاق بصفوف الخضر في التربص القادم، مثل مهاجم شباب بلوزداد أيمن محيوص، ولاعب نادي بارادو، هداف البطولة الوطنية، عادل بولبينة، بالإضافة إلى حارس اتحاد العاصمة أسامة بن بوط.

غير أن المدرب البوسني، فضّل الاعتماد على اللاعبين المحترفين.

خيبة أمل لمولودية الجزائر

كما شكل قرار بيتكوفيتش خيبة أمل كبيرة لبعض لاعبي مولودية الجزائر، متصدر ترتيب البطولة المحلية، بعد ترشيح رضا حلايمية ومحمد بن خامسة لدخول القائمة.

ورغم أن الناخب الوطني قام بمعاينة عدد من لاعبي البطولة الوطنية في مباريات مختلفة. إلا أنه اختار في النهاية الاعتماد على قائمة تضم 99% من المحترفين.