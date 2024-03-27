بيتكوفيتش يصدم عدلي ويرد على تصريحاته !

رد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على التصريحات الأخيرة التي قام بها لاعب وسط ميدان ميلان ياسين عدلي بشأن تفضيله حمل ألوان منتخب فرنسا على حساب الجزائر.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي عقب المباراة “عدلي ليس معنا حاليا و لا أستطيع الحديث عن لاعب لا يتواجد معنا، عدلي لا يدخل ضمن حساباتنا حاليا”.

وعن مستويات ايت نوري خلال مباراة جنوب إفريقيا “استبدلت ايت نوري من منصب إلى منصب من أجل اكتشافه في وسط الميدان”.

كما أردف بيتكوفيش “الوقت ليس كاف للحديث عن أمور أخرى، يجب التركيز على تربص جوان و اختيار التشكيلة التي احتاجها لدخول المنافسة الرسمية و تصفيات المونديال”.؟