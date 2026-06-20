بيتكوفيتش يضبط آخر التفاصيل والخضر يتوجهون إلى سان فرانسيسكو

اختتم المنتخب الوطني الجزائري، مساء السبت، تحضيراته بمدينة لورانس بولاية كانساس الأمريكية، استعدادًا لمباراته الثانية في دور المجموعات من نهائيات كأس العالم FIFA 2026، والتي ستجمعه بالمنتخب الأردني.

وأجرى رفقاء سمير شرقي آخر حصة تدريبية لهم بمدينة لورانس على أرضية ملعب “روك تشوك بارك” التابع لجامعة كانساس، بداية من الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت الأمريكي، حيث ركّز الطاقم الفني بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على الجوانب التقنية والتكتيكية، من خلال وضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيعتمدها الفريق في المواجهة المرتقبة.

وشهدت الحصة أجواءً من التركيز والانضباط، حيث أظهر اللاعبون عزيمة كبيرة وإصرارًا واضحًا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الأردني، في مباراة يراهن عليها “الخضر” للعودة بقوة إلى أجواء المنافسة وتعزيز حظوظهم في التأهل إلى الدور المقبل.

وبعد نهاية هذه الحصة التدريبية، تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة سان فرانسيسكو التي ستحتضن المباراة، حيث من المقرر أن تنطلق الرحلة الجوية على الساعة الخامسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، وتستغرق نحو ثلاث ساعات وأربعين دقيقة.

وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره الأردني يوم الاثنين على الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت الأمريكي، الموافق للرابعة صباحًا من يوم الثلاثاء جوان بتوقيت الجزائر، في لقاء ينتظر أن يعرف تنافسًا كبيرًا بالنظر إلى أهمية نقاطه بالنسبة للمنتخبين.

ويأمل أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في تقديم رد فعل قوي داخل أرضية الميدان، واستغلال هذه المواجهة لتحقيق أول انتصار لهم في النسخة الحالية من كأس العالم، وسط دعم كبير من الجماهير الجزائرية المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية