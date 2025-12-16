بيتكوفيتش يطلق خطابا حماسيا على اللاعبين قبل الـ”كان”

أطلق الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، خطابا حماسيا، على رفقاء القائد رياض محرز، في انطلاق التحضيرات الخاصة بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وباشرت العناصر الوطنية، أمس الاثنين، تحضيراتها بسيدي موسى، تحسبا للـ”كان”. على أن تغادر الجمعة الـ 19 ديسمبر الجاري. نحو المغرب أين سيقام المحفل القاري. إلى غاية الـ 18 من جانفي 2026.

قبل انطلاق أول حصة تدريبية، عقد بيتكوفيتش، اجتماعا مصغرا مع أشباله. حثهم من خلاله على ضرورة استغلال تربص سيدي موسى، من أجل الوصول إلى الجاهزية المطلوبة، لاسيما من الناحية البدنية.

وقال التقني البوسني، مخاطبا لاعبي “الخضر”: “أمامنا 4 أيام من أجل التحضير ومن أجل العمل وتقديم كل شيء، خاصة من الناحية البدنية.”