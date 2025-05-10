بيتكوفيتش يعاين ملعب الشهيد حملاوي ويزور معالم قسنطينة استعدادًا لمواجهة رواندا

حلّ الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم السبت، بمدينة قسنطينة في زيارة ميدانية قادته إلى ملعب الشهيد حملاوي والملاعب الملحقة التابعة له.

وذلك في إطار التحضيرات الخاصة بالمباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني خلال شهر جوان المقبل. وتندرج هذه الزيارة في سياق الترتيب اللوجستي لمواجهة المنتخب الوطني المرتقبة أمام منتخب رواندا.

والتي ستُقام يوم 5 جوان 2025 على أرضية ملعب الشهيد حملاوي. أحد أبرز الملاعب في الشرق الجزائري، والذي كان قد احتضن عدة مباريات دولية وقارية في السابق.

وأعرب بيتكوفيتش عن ارتياحه لجاهزية الملعب ومرافقه، منوهًا بأهمية الاستعداد المبكر لضمان أفضل الظروف للاعبين، سواء على مستوى أرضية الميدان أو الجوانب التنظيمية.

من جهة أخرى، استغل المدرب السويسري الزيارة لاكتشاف الجانب الثقافي والتاريخي للمدينة، حيث قام بجولة سياحية صباحًا شملت متحف الفنون والتعابير الثقافية قصر الحاج أحمد باي. بالإضافة إلى زيارة الجسور المعلقة الشهيرة وبعض المعالم السياحية الأخرى التي تشتهر بها قسنطينة، ما يعكس اهتمامه بالتراث الجزائري وتقديره لرمزية المدن التي تحتضن مباريات “الخضر”.

وتُعد مباراة رواندا فرصة للطاقم الفني من أجل الوقوف على جاهزية بعض العناصر، في ظل الاستعدادات المتواصلة لتصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا.