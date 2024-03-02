بيتكوفيتش يعقد هذا الإثنين أول ندوة صحفية له بالجزائر

يعقد الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، هذا الإثنين، أول ندوة صحفية له بالجزائر، عقب تعيينه على رأس الخضر.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، بأن الندوة الصحفية للناخب بيتكوفيتش، مقررة يوم الإثنين، انطلاقا من الثانية والنصف زوالا.

كما أوضحت “الفاف”، بأن هذه الندوة الصحفية، من المقرر عقدها بقاعة الندوات، التابعة لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

يذكر أن الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، منتظر بالجزائر العاصمة يوم غد الأحد، حسب ما كشفت عنه “الفاف” في وقت سابق.