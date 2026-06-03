بيتكوفيتش يعلن التشكيلة الأساسية لمواجهة هولندا

أعلن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري التي ستخوض المواجهة الودية أمام منتخب هولندا.

واعتمد المدرب السويسري على الحارس لوكا زيدان في حراسة المرمى، فيما يتشكل الخط الخلفي من أشرف عبادة، ريان آيت نوري، عيسى ماندي وزين الدين بلعيد.

وفي وسط الميدان، يتواجد كلٌّ من رامز زروقي ونبيل بن طالب إلى جانب حسام عوار. بينما يقود الخط الأمامي الثلاثي رياض محرز، محمد الأمين عمورة وأمين غويري.