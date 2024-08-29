بيتكوفيتش يعلن عودة أوكيدجا محرز وسعيود لقائمته تحسبا للتربص المقبل للخضر

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للمنتخب الوطني، والمقرر شهر سبتمبر الداخل، تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية، وليبيريا، لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 .

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، كشف بيتكوفيتش، عن أسماء اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل والتي ضمت عدة مفاجآت.

وأعلن الناخب الوطني، عن عودة رياض محرز، بالإضافة حارس المرمى ألكسندر أوكيدجا، الذي كان قد اعتزل اللعب دوليا، قبل تراجعه عن قراره مؤخرا.

وضمت قائمة اللاعبين المعنيين بتربص سبتمبر المقبل، والتي كشف عنها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أسماء كل من: مانديريا، قندوز، أوكيدجا، أيت نوري، خاسف، حجام، مدني، توقاي، بن سبعيني، بلعيد، مندي، عطال،فارسي،بن ناصر، زروقي، بوداوي، زرقان، عوار، سعيود، عمورة، بن رحمة، محرز، حاج موسى، بن زية، غويري، بونجاح.