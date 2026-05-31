بيتكوفيتش يعلن قائمة “المونديال” من دون مفاجآت

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الأحد، عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي عرفت حضورا متوقعا لمعظم الأسماء التي شاركت في التربصات الأخيرة.

ولم تحمل قائمة “الخضر” أي مفاجآت تذكر، بعدما حافظ التقني السويسري على نفس العناصر التي تواجدت في تربص سيدي موسى. الذي يسبق المحفل العالمي.

حيث فضّل بيتكوفيتش، الاستقرار على مستوى التعداد قبل حوالي أسبوعين عن خوض أول لقاء للمنتخب في المونديال، أمام نظيره الأرجنتيني.

وشهدت القائمة تأكيد حضور عدد من اللاعبين الذين كانوا محل متابعة في الأيام الماضية. على غرار الحارس لوكا زيدان ومتوسط الميدان هشام بوداوي ورامي بن سبعيني. بعد زوال الشكوك التي أحاطت بوضعيتهم الصحية، ليواصل الثلاثي مشواره مع المنتخب تحسبا للمونديال.

في المقابل، تأكد غياب بعض الأسماء التي كانت محل نقاش واسع في الشارع الرياضي الجزائري. يتقدمها إسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح. وهو ما يكرس الخيارات التي استقر عليها بيتكوفيتش، منذ انطلاق التحضيرات.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته في تربص الجزائر، قبل السفر إلى “روتردام” لملاقاة هولندا. في اللقاء الودي الأول المرتقب الأربعاء، قبل التوجه إلى مدينة كينساس الأمريكية لمواجهة بوليفيا، يوم الـ 10 جوان الجاري، في ثاني وآخر ودية قبل المنافسة الرسمية.

قائمة الـ 26 لاعبا المعنية بخوض المونديال:

الحراس : لوكا زيدان - أسامة بن بوط، ميلفين ماستيل.

الدفاع : رفيق بلغالي – ريان ايت نوري – سمير شرقي – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني – أشرف عبادة – خوان حجام – زين الدين بلعيد- محمد أمين توقاي.

الوسط : هشام بوداوي – نبيل بن طالب – رامز زروقي – ياسين تيطراوي – حسام عوار – فارس شايبي – ابراهيم مازة

الهجوم: رياض محرز – أمين غويري- محمد عمورة – عادل بولبينة – فارس غجيميس – أنس حاج موسى، نذير بن بوعلي.

الاحتياط (الحارس عبد اللطيف رمضان).