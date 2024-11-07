بيتكوفيتش يعيد عبدلي وبلومي لقائمة الخضر تحسبا لمواجهتي غينيا وليبيريا

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخميس، عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني المنعنيين بتربص شهر نوفمبر الجاري.

ونشط بيتكوفيتش، صباح اليوم الخميس، ندوة صحفية، بقاعة “محمد صلاح”، بملعب “نيلسون مانديلا”، خاصة بالتربص المقبل للخضر.

وخلال هذه الندوة الصحفية، كشف الناخب الوطني، عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم للتواجد في التربص المقبل، الذي ستتخلله مبارتين رسميتين.

وشهدت القائمة التي كشف عنها بيتكوفيتش، توجيه أول دعوة لأمين شياخة، لاعب كوبنهاغن الدنماركي، مع عودة لاعب أنجي الفرنسي، حيماد عبدلي، لقائمة الخضر، بالإضافة لكل من شايبي، وبشير بلومي.

وضمت القائمة الكاملة التي كشف عنها فلاديمير بيتكوفيتش، كل من: قندوز، مندريا، أوكيدجا، آيت نوري، توبة، مداني، حجام، توقاي، بن سبعيني، ماندي، عطال، فارسي، زروقي، قندوسي، زرقان، مازة، عبدلي، عمورة، بن رحمة، محرز، بن زية، غويري، بونجاح، بلومي، شايبي، وأمين شياخة.

يذكر أن المنتخب الوطني سيتنقل لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 14 نوفمبر، ثم يستقبل منتخب ليبيريا يوم 17 من ذات الشهر، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.