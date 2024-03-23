بيتكوفيتش يقرر تسريح غويري من تربص الخضر

سمح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم السبت، لمهاجم المنتخب الوطني ونادي رين الفرنسي، أمين غويري، بمغادرة تربص الخضر.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، اليوم السبت، فإن قرار الناخب بيتكوفيتش بالسماح للاعب غويري بمغادرة تربص المنتخب الوطني، والعودة إلى فرنسا، جاء بسبب ظرف عائلي يخص اللاعب.

وستواصل بقية عناصر المنتخب الوطني تحضيراتها بالمركز التقني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، تحسبا لمواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء، بداية من الساعة العاشرة ليلا، بملعب نيلسون مانديلا.

ويجدر الإشارة، شارك المهاجم أمين غويري، في مواجهة المنتخب الوطني الودية أمام بوليفيا، أمس الجمعة، كأساسي لغاية الدقيقة 70 من عمر اللقاء، وتمكن من تسجيل الهدف الأول لصالح الخضر.