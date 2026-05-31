بيتكوفيتش يقضي على حلم قبال في اللعب مجددا مع “الخضر”!

أطلق الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، تصريحات نارية ومثيرة في تبريره لعدم استدعاء ايلان قبال، للمشاركة في مونديال 2026.

وصنع قرار تهميش، قبال المتوج بجائزة لاعب الموسم في ناديه باريس أف سي الفرنسي، بعد تألقه في “الليغ1” جدلا واسعا بين عشاق “الخضر”.

وأوضح بيتكوفيتش، لدى سؤاله عن المعايير التي اعتمد عليها في عدم الاستعانه بخدمات قبال. أن هذا الطرح يعتبر مشكل ولكنه في آن واحد ليس مشكلا.

وواصل الناخب الوطني، في ندوته الصحفية: “هذه أفضلية في المنتخب وفي تشكيلتنا وبغض النظر عن العناصر المتواجدة في التربص. هناك أسماء تملك امكانات كبيرة في منصبه (يقصد قبال).

وأضاف بيتكوفيتش: “اخترنا ثلاثة لاعبين في منصب قبال، وكان يمكن أن نختار اثنين آخرين أو ثلاثة وحتى أربعة.”

وتعكس تصريحات الناخب الوطني وفرة الحلول المتاحة أمامه في مركز قبال. كما أنها تقلص حظوظ الأخير في التواجد مستقبلا ضمن مخططاته، في ظل عدم اقتناع بيتكوفيتش، بامكانياته.