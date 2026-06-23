بيتكوفيتش يكشف التشكيلة الأساسية للخضر في مواجهة الأردن

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها أمام منتخب الأردن في ثاني مباريات الجولة الأولى من كأس العالم للخضر.

وعرفت التشكيلة الأساسية إقحام المهاجم رياض محرز و و رامز زروقي كأساسين، وهو الثنائي الذي تواجد في دكة الإحتياط خلال المباراة الماضية أمام منتخب الأرجنتين.

وحملت القائمة أسماء كل من لوكا زيدان، رفيق بلغالي، ريان أيت نوري، عيسى ماندي، رفيق بلغالي ، هشام بوداوي، رامز زروقي، براهيم مازة، رياض محرز ، فارس شايبي، محمد امين غويري.