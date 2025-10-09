بيتكوفيتش يكشف التشكيلة الأساسية للخضر في مواجهة الصومال

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم ضد منتخب الصومال، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

واختار الناخب بيتكوفيتش، العناصر الأكثر جاهزية، وخبرة، من بين التعداد المتاح، في تشكيلته الأساسية التي سيبدأ بها هذه المواجهة المهمة.

كما كانت المفاجأة في هذه التشكيلة الأساسية، بحصول رفيق بلغالي، مدافع هيلاس فيرونا الإيطالي، على فرصة تسجيل أول مشاركة رسمية له مع الخضر، في أول استدعاء لهذا الأخير.

وضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني، والتي ستواجه منتخب الصومال، أسماء كل من: قندوز، بن سبعيني، ماندي، بلغالي، حجام، بن طالب، بوداوي، عمورة، شايبي، محرز، بونجاح.