بيتكوفيتش يكشف التشكيلة الأساسية لمواجهة الطوغو

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن تشكيلته الأساسية، تحسبا لمواجهة منتخب الطوغو.

في إطار مواجهة الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني الأساسية على النحو التالي:

حارس المرمى:ڨندوز

الدفاع: ماندي ، توغاي ، بن سبعيني، أيت نوري

الوسط: زروقي ، زرڨان ، عوار

الهجوم: محرز ، بن رحمة ، بونجاح.

للإشارة، يتصدر الخضر المجموعة الخامسة لتصفيات “كان” 2025. بعد الفوزين المحققين في الجولتين الأولى والثانية أمام غينيا الاستوائية وليبيريا.