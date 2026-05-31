بيتكوفيتش يكشف اليوم هوية الـ26 محاربا لمعركة المونديال

تتجه أنظار الجماهير الجزائرية مساء اليوم الأحد، نحو قاعة المحاضرات التابعة لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، أين يرتقب أن يرفع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، الستار عن قائمته النهائية الخاصة بنهائيات كأس العالم 2026.

وينتظر أن يعلن بيتكوفيتش، عن قائمة “الخضر” الخاصة بالمونديال. في ندوة صحفية ستنطلق بداية من الساعة 15:00.

ويكتنف الغموض قائمة الـ 26 محاربا الذين سيحملون آمال ملايين الجزائريين في الموعد العالمي المرتقب انطلاقه يوم الـ 11 جوان الداخل، بعدما فضّل بيتكوفيتش. التريث إلى غاية آخر يوم من الموعد المحدد من أجل كشف قائمته النهائية.

وتترقب الجماهير الجزائرية، بشغف كبير التعرف على قائمة اللاعبين الذين اختارهم الناخب الوطني، لخوض غمار المونديال، ضمن المجموعة الـ 10، التي تضم أيضا منتخبات الارجنتين والأردن والنمسا.

كما ستخوض التشكيلة الوطنية بداية من الساعة 17:00، حصة تدريبية مفتوحة أمام الجماهير بملعب “مانديلا”، وذلك، في ختام تربص العاصمة، قبل السفر إلى “روتردام”. تحسبا لملاقاة هولندا، هذا الأربعاء، في أول محطة ودية، ومن ثم إلى أمريكا لخوض ثاني وآخر لقاء ودي، أمام بوليفيا يوم 10 جوان الداخل.

الجمهور ينتظر الجديد حول جاهزية زيدان وبوداوي

من المنتظر أن يخصص الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، حيزا مهما من ندوته الصحفية للحديث عن الوضعية الصحية لبعض اللاعبين، وفي مقدمتهم الحارس لوكا زيدان ومتوسط الميدان هشام بوداوي.

وأثيرت العديد من التساؤلات في الأيام الأخيرة حول جاهزية الثنائي، حيث التحق زيدان، وهو يعاني من نقص المنافسة بسبب إصابته مع ناديه غرناطة الاسباني، شهر أفريل الماضي.

شأنه شأن بوداوي، الذي أصيب بارتجاج الأسبوع الماضي، مع ناديه نيس الفرنسي، في ذهاب لقاء السد لتفادي السقوط إلى “الليغ2” أمام سانت ايتيان، وغاب بسبب تلك الإصابة عن لقاء العودة، الذي أقيم أول أمس.

وينتظر أن يكشف مدرب “الخضر” مدى جاهزية زيدان وبوداوي. للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، خاصة وأن حضورهما ضمن القائمة النهائية يبقى محل اهتمام كبير لدى الجماهير الجزائرية.

استبعاد بن ناصر وبونجاح يفرض نفسه

في المقابل، سيكون بيتكوفيتش مطالبا خلاله ندوته المرتقبة مساء اليوم الأحد. بتوضيح الأسباب التي دفعته إلى استبعاد بعض الأسماء البارزة من القائمة النهائية.

وفي مقدمتها الثنائي إسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح. خاصة وأن غيابهما أثار الكثير من التساؤلات لدى المتابعين.

وينتظر أن تحظى هذه النقطة باهتمام كبير خلال الندوة الصحفية. في ظل المكانة التي يحظى بها اللاعبان داخل المنتخب الوطني والخبرة التي يمتلكانها في المواعيد الكبرى.

حرب الحراس تشتعل.. واثنان خارج حسابات المونديال

يتواجد ضمن تربص المنتخب الوطني، الذي انطلق الاثنين الماضي بسيدي موسى. خمسة حراس مرمى سيتنافسون على ثلاثة مقاعد فقط في القائمة النهائية المعنية بمونديال 2026.

وإلى جانب لوكا زيدان وميلفين ماستيل. وأسامة بن بوط، العائد من الاعتزال الدولي. يشهد التربص أيضا تواجد حارس مولودية الجزائر رمضان عبد اللطيف. والحارس الاحتياطي لنادي رين الفرنسي كيليان بلعزوق.

وسيكون فلاديمير بيتكوفيتش مضطرا لاستبعاد اثنين من هذا الخماسي، قبل الإعلان عن القائمة النهائية، في ظل التنافس الشديد على حراسة مرمى “الخضر”.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن لوكا زيدان وأسامة بن بوط، يحظيان بحظوظ أوفر لحجز مقعديهما. بينما يتنافس كل من رمضان عبد اللطيف وميلفين ماستيل وكيليان بلعزوق على المقعد الثالث المتبقي.