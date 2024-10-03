بيتكوفيتش يكشف برنامج الخضر تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام الطوغو

كشف مدرب الخضر، فلاديمير بيتكوفيتش، البرنامج الذي سطره للمنتخب الوطني، استعدادا للمواجهة المزدوجة التي ستجمعهم بمنتخب الطوغو، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وأوضح بيتكوفيتش، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “سنكون يومي الإثنين والثلاثاء بمركز سيدي موسى، قبل التنقل يوم الأربعاء إلى عنابة لخوض المباراة”.

كما أضاف مدرب الخضر: “سنبقى في عنابة إلى غاية يوم السبت، أين سنغادر بعد الظهر، باتجاه الطوغو”.

يذكر أن المباراة الأولى للخضر، في مواجهة منتخب الطوغو، مقررة يوم 10 أكتوبر الجاري بعنابة، على أن يلعب لقاء العودة يوم 14 من ذات الشهر بملعب “كيغي” بعاصمة الطوغو لومي.