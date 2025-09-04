بيتكوفيتش يكشف تشكيلته الأساسية تحسبا لمواجهة بوتسوانا

كشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن تشكيلته الأساسية، المعنية بمواجهة منتخب بوتسوانا، بعد قليل.

في إطار الجولة السابعة لمنافسات المجموعة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وهي المباراة التي سيحتضنها ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، اليوم الخميس، بداية من الساعة الثامنة مساءً.

وجاءت تشكيلة “الخُضر” تحسبا لهذه المواجهة على النحو التالي:

قندوز، ماندي، توغاي، عطال، بن سبعيني، بن طالب، بوداوي، عمورة، عوار، محرز، غويري.

للإشارة، يتصدر المنتخب الوطني الجزائري المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف، منتخب الموزمبيق، بعدما حقق 5 انتصارات ومنِيَ بخسارة واحدة فقط.