بيتكوفيتش يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة بوتسوانا

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة اليوم أمام منتخب بوتسوانا.

وحرص بيتكوفيتش، على اختيار أفضل العناصر، أكثرها جاهزية، ضمن قائمة اللاعبلين الطين سيبدأ بهم مباراة بوتسوانا.

كما فضل مدرب الخضر، الحفاظ إلى أقصى حد، على استقر ار التشكيلة التي تعود الاعتماد عليها في المباريات السابقة.

وضمت التشميلة الأساسية للمنتخب الوطن، والتي ستواجه منتخب بوستوانا، أسماء كل من:

في حراسة المرمى : قندوز

في الدفاع : عطال ، ماندي ، بن سبعيني ، ايت نوري

في الوسط : زرقان ، بوداوي

في الهجوم : محرز ، بن زية ، غويري ، عمورة