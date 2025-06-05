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الرياضة

بيتكوفيتش يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة رواندا

بقلم كريم تيغرمت
بيتكوفيتش يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة رواندا
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كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، التشكيلة الأساسية التي سيخوض المواجهة التحضيرية التي ستجمع الخُضر، اليوم الخميس، بمنتخب رواندا.

وحرص الناخب بيتكوفيتش، على اختيار أفضل العناصر، وأكثرها جاهزية، ضمن قائمة اللاعبين الذين سيبدأ بهم مباراة رواندا.

كما فضل مدرب الخضر، الحفاظ إلى أقصى حد، على استقرار التشكيلة التي تعود الاعتماد عليها في المباريات السابقة، بقيادة رياض محرز.

وضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني أمام منتخب رواندا، أسماء كل من:

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