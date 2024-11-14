بيتكوفيتش يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة غينيا الاستوائية

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها اليوم الخميس، مباراتهم أمام غينيا الاستوائية.

وفضل بيتكوفيتش، الاعتماد على عاملي الخبرة، والجاهزية البدنية، في اختيار التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها هذا اللقاء.

واختار بيتكوفيتش، الاعتماد على أوكيدجا، في حراسة المرمى، مع الحفاظ على خط دفاعه المعتاد، بكل من ماندي، بن سبعيني، توقاي، وآيت نوري، بالإضافة لفارسي.

كما وضع الناخب الوطني ثقته في الثنائي، زروقي، وزرقان، فيما سيقود محرز تشكيلة الخضر، كعادته في هذه المباراة أيضا، ويكون إلى جانبه في الهجوم كل من بن رحمة، وعمورة.