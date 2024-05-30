بيتكوفيتش يكشف سبب غياب سليماني للمرة الثانية تواليا عن الخضر

أوضح الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، سبب عدم إستدعاء الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، عن تربص جوان.

والذي ستتخلله مواجهتي غينيا وأوغندا بتاريخ 06 و10 جوان. في إطار الجولتين 03 و 04 للمجموعة السابعة لتصفيات مونديال 2026.

وصرح الناخب بيتكوفيش، اليوم الخميس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بقاعة المحاضرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا:”الباب يبقى دوما مفتوح أمام عودة سليماني إلى المنتخب، مثله مثل بقية رفاقه”.

وأوضح الناخب بيتكوفيتش:”فقط هناك أمر يجب توضيحه هو أن اللاعبين اللذين إستدعيتهم لتربص شهر مارس الماضي. أبانوا عن مستويات مقنعة، وهذا الأمر جعلني أجدد فيهم الثقة”.

وللإشارة، سيغيب الهداف التاريخي للمنتخب الوطني إسلام سليماني، للمرة الثانية تواليا عن صفوف الخضر، بعد أن سبق إبعاده عن تربص مارس الماضي.