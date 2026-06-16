بيتكوفيتش يكشف عن التشكيلة الأساسية في مواجهة الأرجنتين

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها أمام منتخب الأرجنتين في افتتاح مباريات الجولة الأولى من كأس العالم بالنسبة للكتيبة الوطنية.

وعرفت التشكيلة الأساسية تواجد عدد كبير من اللاعبين الذي يملكون الخبرة في التعامل مع المباريات الدولية باستثناء تواجد المهاجم المتألق أنس حاج موسى في مكان رياض محرز.

وحملت القائمة أسماء كل من لوكا زيدان، رفيق بلغالي، ريان أيت نوري، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، هشام بوداوي، نبيل بن طالب، براهيم مازة، أنيس حاج موسى، فارس شايبي، محمد امين غويري.

كما حملت قائمة بيتكوفيتش مفاجأة كبيرة بالاعتماد على المدافع أشرف عبادة، الذي ستكون الفرصة مواتية أمامه للتألق في العرس الدولي.