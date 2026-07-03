بيتكوفيتش يكشف عن تشكيلة الخضر في مواجهة سويسرا

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة سويسرا في الدور الثاني من منافسة كأس العالم التي ستجري بملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية.

وعرفت التشكيلة التي سيعتمد عليها فلاديمير بيتكوفيتش بعض التغييرات أبرزها الحارس لوكا زيدان الذي سيكون أساسيا مكان الحارس اسامة بن بوط الذي لعب أساسيا مباراة النمسا.

كما عرفت التشكيلة عودة المدافع ايت نوري إلى التشكيلة الأساسية بعدما فضّل عليه بيتكوفيتش جوان حجام في المباراة الماضية أمام النمسا.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

لوكا زيدان - رفيق بلغالي- عيسى ماندي- رامي بن سبعيني- ريان ايت نوري – نبيل بن طالب – رامز زروقي – حسام عوار – براهيم مازة – فارس شايبي – رياض محرز.