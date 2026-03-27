بيتكوفيتش يكشف عن تشكيلة الخضر في مواجهة غواتيمالا

أعلن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة غواتيمالا مساء اليوم، التي ستجري بملعب “لويجي فيراريس” بإيطاليا.

وقرّر بيتكوفيتش على الاعتماد على لاعبين مزدوجين بين الخبرة و اللاعبين الشباب في شاكلة المدافع أشرف عبادة والوافد الجديد الحارس ماستيل.

كما ستكون الفرصة مواتية للاعبين الجدد لإبراز إمكانياتهم و التألق أمام أنظار بيتكوفيتش، من اجل بلوغ هدف المشاركة في المونديال القادم.

وجاءت تشكيلة بيتكوفيتش على النحو التالي:

ماستيل، عبادة، بلعيد،آيت نوري، بن سبعيني، زروقي، تيطراوي، عوار، عمورة، محرز، غويري.