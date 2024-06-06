بيتكوفيتش يكشف عن تشكيلته الأساسية في مواجهة غينيا

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم أمام منتخب غينيا.

واعتمد الناخب بيتكوفيتش، في هذه التشكيلة الأساسية التي نشرتها “الفاف”، على اللاعبين الأكثر جاهزية.

وضمت التشكيلة الأساسية التي اختارها الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، أسماء كل من:

حراسة المرمى : ماندريا

الدفاع : عطال ، آيت نوري، توغاي، ماندي

وسط الميدان: بن طالب، زروقي

الهجوم : غويري، بن رحمة، براهيمي، بن زية