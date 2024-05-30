قناة النهار “بيتكوفيتش” يكشف عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بتربص جوان بقلم قناة النهار نشر في 30 ماي 2024 - 11:38 منتخب وطني شارك غرِّد أرسل 113 0 “بيتكوفيتش” يكشف عن قائمة المنتخب الوطني المعنية بتربص جوان رابط دائم : https://nhar.tv/J2otb اقرأ أيضا عصماني : الرئيس يريد إتمام الرؤية الإقتصادية بإصلاحات هيكلية قناة النهار 23 ماي بلا زعاف.. ثقافة عدم الالتزام بالقانون قناة النهار 15 ماي وزير السكن يكشف عن موعد إستكمال الأشغال بمعقل المولودية الجديد"علي لابوانت" قناة النهار 22 ماي الدرك الوطني بلافونطون يوقف عصابة مختصة في تزوير الأوراق النقدية قناة النهار 30 ماي لقاء حزبي تشاوري مشترك بين الأفلان.. البناء، الأرندي وجبهة المستقبل قناة النهار 23 ماي خنشلة : 100 شاحنة لنقل الحبوب بصحراء النمامشة قناة النهار 23 ماي خال الضحية الذي توفي في ملعب مستغانم .. "كان يحبّ يمّاه ويحب الرياضة" قناة النهار 29 ماي صريح جدا / المرأة الجزائرية العاملة ..هذا هو المكان الآمن لرعاية أبنائها قناة النهار 24 ماي السراج المنير: المرأة مع الله قناة النهار 23 ماي ميلة : استغلالا للمرافق العمومية الشاغرة..تحويل 50 محلا مهنيا إلى ابتدائية قناة النهار 16 ماي