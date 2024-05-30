بيتكوفيتش يكشف قائمة الخضر استعدادا لتربص جوان

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين المعنية بتربص شهر جوان الداخل، بسيدي موسى.

وضمت القائمة التي كشف عنها بيتكوفيتش، عدد من اللاعبين المحليين أبرزهم، شعيب كداد، بلعيد، مدني، في حين غاب نجم الأهلي السعودي، رياض محرز.

وسيكون “محاربو الصحراء” على موعد مع منعرج هام في تصفيات كأس العالم 2026، باستقبالهم منتخب غينيا يوم 6 جوان، قبل تنشيط المباراة الثانية بعد 4 أيام فقط من المواجهة الثانية في أوغندا، لحساب الجولة الثالثة، والرابعة من تصفيات المونديال.

كما سيكون تربص شهر جوان الداخل، هو الثاني للخضر تحت قيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، منذ أن قيادة الخضر، في الدورة الودية التي جرت بالجزائر مارس الماضي.

وضمت القائمة التي كشف عنها الناخب الوطني فلادينير بيتكوفيتش، أسماء كل من:

بن بوط، مندريا، زغبة، آيت نوري، عطال، بلعيد، غيتون، حجام، كداد، مداني، ماندي، توقاي، عوار، بن ناصر، بن طالب، قندوسي، زروقي، عمورة، بقرار، بن رحمة، بن زية، بونجاح، براهيمي، غويري، حاج موسى.