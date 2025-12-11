بيتكوفيتش يكشف قائمة “الخضر” لـ “كان 2025” هذا السبت

يعقد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، ندوة صحفية يوم السبت، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00)، بقاعة المؤتمرات “محمد صلاح” في ملعب نيلسون مانديلا - ببراقي.

وسيكون الموعد فرصة للناخب الوطني للإعلان رسميًا عن قائمة اللاعبين المعنيين بخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، المقرّرة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026 بالمغرب.

ودعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) وسائل الإعلام الراغبة في تغطية الحدث إلى التسجيل عبر منصتها الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات accred.faf.dz ، وذلك إلى غاية يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 على الساعة الثامنة (20:00) مساءً.

كما أكدت “الفاف” أن دخول قاعة المؤتمر سيكون مشروطًا بإبراز بطاقة الصحافة لسحب شارة التغطية، وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها.

وتأتي هذه الندوة قبل أيام قليلة من دخول “الخُضر” أجواء المنافسة القارية، في وقت يأمل الشارع الرياضي أن تحمل قائمة بيتكوفيتش مزيجًا بين الجاهزية والخبرة، لتحقيق مشاركة مشرفة تعيد المنتخب إلى الواجهة القارية.