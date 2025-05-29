بيتكوفيتش يكشف قائمة اللاعبين المعنيين بتربص جوان ومواجهتي رواندا والسويد

كشف الناحب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخميش، فائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للمنتخب الوطني.

ونشكط بيتكوفيتيش، ندوة صحفية اليوم الخميس، والتي كشف من خلالها غن توجيهه الدعوة لـ29 لاعبا للمشاركة في التربص المقبل.

وضمت القائمة التي اختارها الناخب بيتكوفيتش، أسماء مل من: في مراحة المرمى: بن بوط، قندوز، ماندريا.

بالإضافة لكل من: ماندي، توغاي، بن سبعيني، مدني، آيت نوري، حاجام، فارسي، عطال، قيتون، بوداوي، زركان، شايبي، عوار، مازة، عبدلي، بن ناصر، بن طالب، زروقي، محرز، بلايلي، بن رحمة، بنزية، حاج موسى، غويرو، عمورة، شياخة، بونجاح.

يذكر أن التربص المقبل للمنتخب الوطني ستتخلله مبارتين تحضيريتين، أمام كل من منتخب رواندا، بالجزائر ومنتخب السويد، بستوكهولم.