بيتكوفيتش يكشف قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي الطوغو

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للمنتخب الوطني، والمقرر شهر أكتوبر الجاري، تحسبا لمواجهتي الطوغو، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 .

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، كشف بيتكوفيتش، عن أسماء اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل. والتي ضمت عدة مفاجآت.

وقرر الناخب الوطني توجيه الدعوة لأول مرة للاعب مازا، ليشارك في التربص المقبل للخضر، فيما واصل بيتكوفيتش تجاهل يوسف بلايلي.

وضمت القائمة التي اختارها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أسماء كل من: بن بوط، بوحلفاية، قندوز، رضواني، فارسي، آيت نوري، حجام، توبة، مدني، توقاي، بن سبعيني، ماندي، زروقي، قندوسي، بوداوي، زرقان، مازا، عوار، عمورة، بن رحمة، بوعناني، محرز، حاج موسى، بن زية، غويري، بونجاح.