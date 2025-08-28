بيتكوفيتش يكشف قائمة لاعبيه المعنيين بمواجهتي بوتسوانا وغينيا

كشف مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، عن قائمته الخاصة باللاعبين المعنيين بالمبارتين المقبلتين للخضر ضد بوتسوانا، وغينيا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وعقد بيتكوفيتش، صباح اليوم الخميس، ندوة صحفية، بقاعة “محمد صلاح” لملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، للحديث عن الخرجة المقبلة للخضر.

وأوضح الناخب الوطني، بأن اللاعبين الذين تم استدعائهم للمبارتين المقبلتين، هم الأكثر جاهزية بالنسبة له حاليا.

وضمت القائمة الكاملة التي اختارها الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، أسماء كل من:

بن بوط، قندوز، بوحلفاية، ماندي، آيت نوري، حجام، توبا، بن سبعيني، توغاي، عطال، غيتون، زروقي، بن طالب، بوداوي، قبال، مازة، عوار، عمورة، بن رحمة، بلايلي، محرز، حاج موسى، بن زية، سايبي، غويري، بونجاح.