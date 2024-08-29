قناة النهار بيتكوفيتش يكشف قائمة مواجهتي غينيا الإستوائية وليبيريا بقلم قناة النهار نشر في 29 أوت 2024 - 12:26 الخضر شارك غرِّد أرسل 41 0 بيتكوفيتش يكشف قائمة مواجهتي غينيا الإستوائية وليبيريا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/AVXJi اقرأ أيضا صريح جدا : أجواء تاريخية وفرحة هستيرية للجزئريين بعد تتويج إيمان خليف بالذهبية قناة النهار 10 أوت 3 وفيات و 10 إصابات إثر انفجار قارورة غاز بجسر قسنطينة قناة النهار 16 أوت أدرار : عائلة تعيش الحرمان داخل كوخ بمنطقة بالحاج قناة النهار 11 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: شاهد ردة فعل بن قرينة عندما فاجئه النوي في الشارع قناة النهار 20 أوت مواطنة من تيزي وزو: "الأبواب كلها مفتوحة للأحزاب مرحبا بيكم وسنصوت للأحسن" قناة النهار 24 أوت بن قرينة: الرئيس تبون يطلب مني رأي الشارع .. وفي كل مرة نتحقق من عدم كفاءة وزراء أو سوء تسييرهم قناة النهار 21 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: إبراهيم مراد يشكر قناة النهار على المجهودات المبذولة قناة النهار 27 أوت ابراهيم مراد: "المترشح تبون من خلال عهدته الأولى رغم الظروف الصعبة عمل حتى يضمن كرامة المواطن" قناة النهار 26 أوت الشلف: بن حليمة.. راعي غنم يقود قطيعه في بيئة قاسية وحرارة شديدة قناة النهار 24 أوت مراد: كل إلتزمات الرئيس الـ 54 تم تجسيدها لأنها إلتزامات منبثقة من الواقع الذي كان يعيشه المواطن قناة النهار 26 أوت