بيتكوفيتش يكشف مادار بينه وبين محرز

رفع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، الغموض حول مستقبل قائد الخضر، رياض محرز، مع التشكيلة الوطنية.

وانتشرت في الفترة الماضية أخبار تحدثت عن اعتزال محرز دوليا. وازدادت هذه الأخبار حدة بعد غياب اسمه عن قائمة المنتخب المعنية بتربص مارس الجاري.

وسئل بيتكوفيتش، في الندوة الصحفية التي نشطها اليوم الأحد، بقاعة المحاضرات بملعب “نيلسون مانديلا” عن قضية محرز، الذي يتجه نحو وضع حد لمسيرته مع الخضر.

ورد التقني البوسني، قائلا: “تكلمت مع محرز وهو من طلب مهلة للتفكير في مستقبله مع الخضر”.