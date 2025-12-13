بيتكوفيتش يكشف موعد وصول “الخضر” إلى المغرب

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم السبت، عن برنامج المنتخب الوطني، تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل.

وأبرز بيتكوفيتش، في ندوة صحفية، أن العناصر الوطنية، ستلتحق بسيدي موسى، بداية من بعد غدٍ الاثنين، للشروع في التحضيرات الخاصة بـ”الكان”.

كما أبرز مدرب “الخضر” أن وفد المنتخب سيغادر أرض الوطن، الجمعة القادم الـ 19 ديسمبر الجاري، نحو الاراضي المغربية، أي قبل يومين عن انطلاق المحفل القاري.

ويستهل أبطال نسخة 2019، مشوارهم في “كان 2025” بمواجهة منتخب السودان، يوم الـ 24 ديسمبر الجاري، قبل ملاقاة بوركينافاسو، يوم الـ 28 من الشهر ذاته.

على أن يخوض “الخضر” ثالث وآخر مباراة لهم في دور المجموعات، يوم الـ 31 ديسمبر الجاري، بمواجهة منتخب غينيا الاستوائية.