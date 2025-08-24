بيتكوفيتش يكشف هذا الخميس عن قائمة “الخضر” تحسبا لمواجهتي بوتسوانا و غينيا

سيعقد الناخب الوطني الجزائري، فلاديمير بيتكوفيتش، ندوة صحفية هذا الخميس، ابتداءً من الساعة 11:00 صباحًا.

وذلك بقاعة المؤتمرات “محمد صلاح” في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

في إطار التحضيرات للجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026. وسيُخصص هذا الموعد الإعلامي للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني المعنية بمواجهتي:

بوتسوانا يوم 4 سبتمبر 2025 بملعب تيزي وزو (20:00).

غينيا يوم 8 سبتمبر 2025 بـالدار البيضاء (17:00).

ودعت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كافة وسائل الإعلام الراغبة في تغطية هذه الندوة إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الرسمية: accred.faf.dz. وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء 26 أوت على الساعة 18:00.

كما يُشترط على الصحفيين والمصورين تقديم بطاقة الصحافة المهنية من أجل استلام شارات الاعتماد والدخول إلى المنشأة.