بيتكوفيتش يكشف هذا الخميس قائمة تربص أكتوبر

يرتقب أن يكشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بعد غدٍ الخميس، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي الصومال وأوغندا، برسم الجولتين ما قبل الأخيرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلاقي “الخضر”، الذين يحتاجون لـ 3 نقاط فقط، من أجل التأهل رسميا إلى المونديال. يوم الـ 9 أكتوبر الداخل، منتخب الصومال، بملعب “ميلود هدفي” بوهران، بداية من الساعة 17:00.

قبل استقبال منتخب أوغندا، يوم الـ 14 من أكتوبر المقبل. بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، انطلاقا من الساعة 17:00.

وأفادت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الناخب الوطني سيعقد الخميس الـ 2 أكتوبر الداخل. ندوة صحفية ابتداء من الساعة 15:00.

مشيرة إلى أن بيتكوفيتش سيكشف، على هامش الندوة المقررة بقاعة المؤتمرات محمد صلاّح لملعب نيلسون مانديلا ببراقي، عن قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهتي الصومال وأوغندا.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة “الخُضر” أسماء جديدة، قد تستدعى لأول مرة في صورة رفيق بلغالي، المتألق في “السيري أ” الإيطالية رفقة هيلاس فيرونا، وسمير شرقي، الذي يقدم بدوره مستويات قوية رفقة باريس أف سي، في “الليغ 1” الفرنسية.

كما قد تشهد قائمة المنتخب الوطني، الخاصة بتربص أكتوبر الداخل، عودة متوسط الميدان، إسماعيل بن ناصر، الذي غاب عن تربص سبتمبر الجاري. ومواجهتي بوتسوانا وغينيا، ضمن تصفيات المونديال، بسبب نقص المنافسة.