بيتكوفيتش يكشف هذا الخميس قائمة تربص سبتمبر

يرتقب أن يكشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بعد غد الخميس، عن قائمة اللاعبين المعنية، بتربص سبتمبر الجاري.

وسيكون الخضر الشهر الداخل، على موعد مع خوض الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، أمام كل من غينيا الاستوائية يوم 5 سبتمبر 2024 بملعب ميلود هدفي بوهران، وليبيريا يوم 10 من ذات الشهر بمونروفيا.

وكشفت “الفاف” اليوم الثلاثاء، بأن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، سيعقد ندوة صُحفية هذا الخميس بقاعة المؤتمرات “محمد صلاح” بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، ابتداءً من الساعة 11 صباحاً.

مشيرة في بيان عبر موقعها الالكتروني، إلى أن بيتكوفيتش، سيعلن على هامش الندوة الصُحفية، رسميا عن قائمة اللاعبين المستدعين للخرجتين القادمتين.