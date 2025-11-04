بيتكوفيتش يكشف هذا الخميس قائمة تربص نوفمبر

يرتقب أن يكشف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بعد غدٍ الخميس، عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص شهر نوفمبر الجاري.

وسيخوض “الخضر” خلال التربص المقبل، لقاءين وديين في مدينة جدة السعودية. وذلك، أمام كل من زيمبابوي يوم 13 نوفمبر الجاري، والسعودية يوم 18 من الشهر ذاته.

وأفادت “الفاف” في موقعها الالكتروني، أن بيتكوفيتش. سيعقد بعد غدٍ الخميس، ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات “محمد صلاّح” بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، بداية من الساعة 15:00، والتي سيكشف خلالها عن قائمة اللاعبين المعنيين باللقاءين.

ومن المؤكد أن تربص نوفمبر الجاري، سيكون حاسما أمام الناخب الوطني. من أجل ضبط القائمة النهائية للاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا، المقررة ما بين الـ 21 ديسمبر 2025 والـ 18 جانفي 2026.